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Karaman'da traktör devrildi; sürücü yaralandı, eşi öldü

DHA

Karaman'da traktör devrildi; sürücü yaralandı, eşi öldü


Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA) KARAMAN'ın Ermenek ilçesinde, kontrolden çıkarak, devrilen traktörün sürücüsü İbrahim Çakal (67) yaralandı, eşi Fadime Çakal (64) ise yaşamını yitirdi. 
Kaza, saat 12.00 sıralarında, GüneyyurtSarıveliler yolu Serper mevkisinde meydana geldi. İbrahim Çakal yönetimindeki 42 K 0397 plakalı traktör, kontrolden çıkması sonucu devrildi. Kazada sürücü İbrahim Çakal ve eşi Fadime Çakal yaralandı. Yaralı çift, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çiftten Fadime Çakal, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. İbrahim Çakal'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.   DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ
2020-11-11 17:49:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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