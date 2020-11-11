Karaman’da traktör kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Karaman’ın Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde devrilen traktörün sürücüsü yaralanırken, eşi hayatını kaybetti.

Kaza, Güneyyurt Sarıveliler yolu Serper mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Çakal (67) yönetimindeki 42 K 0397 plakalı traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan eşi Fadime Çakal (64) yaralandı. Yaralı çift, çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Fadime Çakal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi İbrahim Çakal'ın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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