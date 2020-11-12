Silahlı saldırıya uğrayan işletmeci, 10 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) KARAMAN'da, 10 gün önce iş yerini kapatırken, silahlı saldırıya uğrayan işletmeci Mehmet Öcal (31), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 2 Kasım'da, Yeni Mahalle Zeytin Dalı Bulvarı'nda bulunan iş yerinde meydana geldi. Tekel bayi işleten Mehmet Öcal, iş yerini kapattığı sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu yaralanan Öcal, kanlar içinde yere yığıldı. Ağır yaralanan Öcal, çağrılan sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yoğun bakım servisinde 10 gündür tedavisi devam eden Öcal, bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Polis, Mehmet Öcal'ı öldüren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-11-12 13:50:01



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