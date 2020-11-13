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Karaman'daki silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyonda 9 şüpheli adliyede

DHA

Karaman'daki silah ve uyuşturucu tacirlerine operasyonda 9 şüpheli adliyede


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) KARAMAN'da, silah ve uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan, aralarında şebeke liderleri olduğu belirtilen Kemal K. ve Mehmet B.'nin de olduğu, 1'i kadın 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kemal K. ve Mehmet B.´nin, 5 Ekim'de çiçekçide uğradıkları silahlı saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.  
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, kentte silah ve uyuşturucu ticari yaptığı öne sürülen şebeke olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından şebeke üyelerinin kimliklerini belirleyen polis, 11 Kasım sabahı önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şebekenin liderleri olduğu öne sürülen Kemal K. ve Mehmet B. ile Erdinç D., Feride K., Emre S., Muhammet Ali S., Ahmet Utku A., Ertuğrul K. ve Hasan B. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda tabanca ve tüfek ile bunlara ait mermilerin yanı sıra çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüpheliler, 3 gün süren sorgunun ardından adliyeye sevk edildi.
Öte yandan Kemal K. ve Mehmet B.'nin, 5 Ekim'de müşteri olarak gittikleri çiçekçide uğradıkları silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-11-13 12:24:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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