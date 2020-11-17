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Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi

DHA

Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen özel güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da sosyal medyada Mustafa Kemal Atatürk´e yönelik hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen özel güvenlik görevlisi Fatih T., gözaltına alındı. Fatih T., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Fatih T.´nin sosyal medya hesabından Mustafa Kemal Atatürk´e hakaret içeren paylaşımlar yaptığı iddiasıyla Karaman Valiliği soruşturma başlattı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde yayın yapan bir internet sitesinde Karaman´da bir kamu kurumunda çalışan güvenlik görevlisinin sosyal medya üzerinden Atatürk´e hakaret ettiği şeklindeki haber üzerine valiliğimizce açıklama gereği duyulmuştur. Valiliğimiz tarafından konuyla ilgili olarak idari soruşturma, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da adli işlemler başlatılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti´nin kurucusu olan Atatürk´e karşı kişi ve kurumlarca hiçbir şekilde hakaret ve aşağılayıcı ifadelere yer verilmesine asla müsaade edilmeyeceği hususunda, kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.
Soruşturmanın ardından Fatih T. gözaltına alındı. Fatih T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Merkez Muammer ŞEN
2020-11-17 15:29:34

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