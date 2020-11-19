3. Lig: Karaman Belediyespor: 2 - Belediye Kütahyaspor: 0

Misli. com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor, konuk ettiği Belediye Kütahyaspor’u 20 mağlup ederek puanını 9’a yükseltti.
Stat: Kemal Kaynaş
Hakemler: Metin Ateş xxx, Recep Korkmaz xxx, Samet Kaya xxx
Karaman Belediyespor: Onur Bulut xxx, Ahmet xxx, Onur Kara xxx, Burhan xxx (Ahmet Gökbayrak dk. 75 x), Muzaffer xxx (Serdar dk. 75 x), Ufuk xx (Çağatay dk. 54 xx), Ali Sinan xxx (Ahmet Şen dk. 71 x), Burak xxx, Coşkun xxx, Hamit xxx, (Hasan Çavdar dk. 54 xxx) Emre xxx
Belediye Kütahyaspor: Osman x, Murat x, Emrah x, Serhat x ( Alihan dk. 46 x), Enes x (Umut dk. 85 x ?), Adem x, Onur x, Ahmet x, Erdem x (Muhammet dk. 61 x), Emir x, Fatih x,
Goller: Ali Sinan (dk. 24 pen.), Hasan (dk. 58) (Karaman Belediyespor)
Sarı kartlar: Burhan, Muzaffer, Emre ( Karaman Belediyespor), Ahmet (Belediye Kütahyaspor)
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