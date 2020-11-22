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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alkollü şahıs girdiği kümeste sızıp kaldı

İHA

Alkollü şahıs girdiği kümeste sızıp kaldı

Karaman’da aşırı alkol alan bir kişi, girdiği evin bahçesindeki tavuk kümesinde sızıp kaldı.
Olay, Alacasuluk Mahallesi 468. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol alan M.T., sabaha karşı müstakil bir evin bahçesinde bulunan tavuk kümesine girip burada sızdı. Sabah saatlerinde tavukların aşırı ötmesi üzerine şüphelenerek evden dışarı çıkan ev sahibi, kümesin kapısının açık olduğunu fark etti. Bunun üzerine tavukları kontrol etmeye giden ev sahibi, bir kişinin kümes içerisinde kıpırdamadan yattığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen polis ekibi, şahsın aşırı derecede alkollü olduğunu tespit etti. Polis ve sağlık görevlileri tarafından kümesten güçlükle çıkarılan alkollü şahıs, ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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