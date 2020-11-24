Karaman Belediyesinden modern park

Karaman Belediyesi tarafından Yenişehir Mahallesine yapılan modern parkın yapımı sürüyor.

6 bin 600 metrekare alanda yapımına başlanan ve Karaman Belediyesinin örnek projelerinden olan Yenişehir Park’ta çalışmalar sürüyor. Bölgenin sosyal alan eksikliğini giderecek parkta, yürüyüş yolları, kamelyalar, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, spor aletleri, süs havuzu ve birçok etkinlik alanı yer alacak. Vatandaşların huzur ve güven içerisinde zamanını değerlendirebileceği modern ve kapsamlı düşünülen parkın önümüzdeki aylardan hizmete açılması bekleniyor.

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