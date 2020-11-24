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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da şehit öğretmen mezarı başında anıldı

İHA

Karaman’da şehit öğretmen mezarı başında anıldı

Karaman’da, 27 yıl önce Tunceli'de şehit edilen öğretmen mezarı başında anıldı.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Tunceli Meşeyolu İlkokulunda sınıf öğretmeni olarak görev yaparken 1993 yılında teröristlerce şehit edilen Hamza Çetin'in merkeze bağlı Yeşildere köyündeki mezarını ziyaret etti. Ziyarette Kur'anı Kerim okunarak dua edildi ve şehit öğretmenin mezarına çiçek bırakıldı. İl Müdürü Çalışkan, şehitliğin yüksek bir mertebe olduğunu ifade ederek, milletin, görevini yerine getirme adına canından vazgeçen şehitlere her zaman minnettar olduğunu, öğretmenlerin öğrettiklerinin asla unutulmadığını ve onların daima hatırlanacağını söyledi.

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