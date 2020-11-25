Esengül, sevgilisiyle yaşadığı evin banyosunda ölü bulundu



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da Esengül Prıehaeusser (37), sevgilisi İ.S. (34) ile birlikte yaşadığı evin banyosunda ölü olarak bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Sevgilisi İ.S. ile birlikte yaşayan Esengül Prıehaeusser, iddiaya göre dün gece saatlerinde duş almak için banyoya girdi. İ.S. de bu sırada odasında uyudu. Sabah uyanan İ.S. sevgilisinin yanında olmadığını fark edince evi aradı. İ.S., banyoda Esengül Prıehaeusser'ı hareketsiz halde buldu. İ.S.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Esengül Prıehaeusser'in hayatını kaybettiği belirlendi. Prıehaeusser'ın cansız bedeni otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

İ.S. de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-11-25 18:03:49



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