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Rektör Akgül: “Sıfır atık projesine katkı vermek için gerekli tüm adımları atmaktayız”

İHA

Rektör Akgül: “Sıfır atık projesine katkı vermek için gerekli tüm adımları atmaktayız”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin (KMÜ) sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık çalışmaları kapsamında ‘Sıfır Atık' projesine vermiş olduğu destek tescillendi.
2019 yılında kurum ve kuruluşların sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine ve Sıfır Atık Belgesi düzenlenmesine ilişkin esasları kapsayan yönetmenliğin yayınlanmasının ardından çalışmalarına başlayan KMÜ, kısa bir süre içinde gerekli şartları yerine getirip Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurdu. KMÜ'ye çalışmaları sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verildi.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği uyarınca üniversitenin yapmış olduğu çalışmaların başarıyla sonuçlandığını belirterek, “Sıfır Atık projesi, kaynakların daha verimli kullanılması, israfın önlenmesi, atığın kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla milletçe destek verdiğimiz bir projedir. Üniversite olarak yönetmelik hükümlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirerek sıfır atık projesine katkı vermek için gerekli tüm adımları atmaktayız. Bu konudaki sosyal sorumluluğumuzun bilinciyle önümüzdeki süreçte, temel seviye'de alınmış bu belgenin diğer aşamalarını da tamamlamak için faaliyetlerimize devam edeceğiz. Belgenin alınmasında emeği geçen herkesi özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

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