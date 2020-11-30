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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam ağır yaralandı

İHA

Otomobilin çarptığı bisikletli yaşlı adam ağır yaralandı

Karaman’da yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli yaşlı adam otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazadan sonra kaçan sürücünün kullandığı otomobil kaza yerine 200 metre ileride sokak içerinden park edilmiş halde bulundu.
Kaza, saat 12.45 sıralarında Larende Mahallesi Yusuf Ziya Göncü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 74 yaşındaki Ömer U.’ya, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 70 AAB 369 plakalı Opel marka otomobil çarparak kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yaşlı adamsa yaralandı. Yaşlı adam, çevredekilerin çağırdığı ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri plakasını tespit ettiği otomobili aramaya başladı. Bir süre sonra yaşlı adama çarparak kaçan otomobil kaza yerine 200 metre uzaklıkta sokak içerisinde park edildikten sonra terk edilmiş halde bulundu. Dikiz aynası ve arka kapı camı kırık olan otomobil, olay yeri inceleme ekibinin çalışma yapmasının ardından çekiciyle otoparka çekildi. Hastanede tedavi altına alınan yaşlı adamın ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, kazadan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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