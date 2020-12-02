Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde ölü buldu (2)

İNTİHAR ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Karaman'da gece tuvalete gitmek için uyanan babası Celal B. tarafından odasında kanlar içinde tükekle başından vurulmuş halde bulunan Fatih Emre B.'nin otopsisinde, elinde barut izine rastlandığı ve intihar ettiği belirlendi. Yine tüfek üzerinde yapılan incelemede de parmak izine rastlandı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-12-02 16:29:08
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.