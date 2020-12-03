Karaman Belediyesi bakım ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman Belediyesi bakım ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Karaman Belediyesi bakım ve aydınlatma çalışmalarını sürdürüyor

Karaman Belediyesi şehrin farkı bölgelerinde bulunan mahalle parklarında bakım ve aydınlatma çalışmalarına devam ediyor.
Ekipler, kış aylarının gelmesi ve pandemi nedeniyle çalışmalarını daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde yaptığı parklarda aydınlatma çalışmalarının yanı sıra bakım, onarım ve tadilat çalışmaları da gerçekleştiriyor. Parkların daha güvenli ve vatandaşların huzur içerisinde gidebileceği alanlar haline getiren ekipler, eksiği ve sorunu olan parkları tek tek tespit ediyor, belirli bir plan çerçevesinde bakım ve onarımını yaparak vatandaşın hizmetine sunuyor. Çalışmalar kapsamında Larende Altgeçidinin aydınlatma çalışmasını gerçekleştiren ekipler, yapımı yeni tamamlanan Piri Reis Mahallesinde bulunan hemzemin geçidinin aydınlatma çalışmasını tamamladı. Diğer yandan birçok bulvar, cadde ve sokaklarda yenileme ve düzenleme çalışması yapan belediye ekipleri, gerçekleştirdiği çalışmalarla orta refüjleri daraltarak daha kullanışlı hale getiriyor. Düzenleme yapılan refüjler daha estetik taşlarla modernize edilirken aynı zamanda da aydınlatma direklerinin dikilmesiyle birlikte şehrin görüntüsü daha görsel hale getiriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde ölü buldu (2)
YEREL HABERLER Tuvalete gitmek için uyandı, oğlunu kanlar içinde ölü ...
3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Tokatspor: 3
YEREL HABERLER 3. Lig: Karaman Belediyespor: 0 - Tokatspor: 3
Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında insan kafatası bulundu
YEREL HABERLER Yıkılmış metruk evin hafriyat temizliği sırasında ...
Vali Işık, saya ve tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Işık, saya ve tekstil fabrikasında incelemelerde ...
Karaman Belediyesinden yardım uyarısı
YEREL HABERLER Karaman Belediyesinden yardım uyarısı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X