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Rektör Akgül: “Sağlıklı her birey engelli adayı olduğunu unutmamalı”

İHA

Rektör Akgül: “Sağlıklı her birey engelli adayı olduğunu unutmamalı”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Rektör Akgül, mesajında, “03 Aralık, dünyada engellilik gerçeği üzerine insanlık olarak daha dikkatle düşünüp çözüm üretici çabalar geliştirmek için bilinçlendirme faaliyetlerinin yoğunlaştığı, engelliler adına yapılması gereken daha çok şeyin olduğunu her yıl bizlere hatırlatan önemli bir gündür. Dakikalar sonra dahi ne yaşayacağımızı bilmediğimiz hayatımıza engelli bir birey olarak devam etme ihtimali ile karşı karşıya dururken engelli kardeşlerimizle empati kuramamak ve onlar için hayatı kolaylaştıramamak dünyamızın en önemli sorunlarından birisidir. Sağlıklı her bireyin aslında bir engelli adayı olduğunu unutmadan bu hayatı yaşamak ve onların hayatına dokunan çözümler sunmak devletlerin olduğu kadar biz bireylerin de sorumlulukları arasında yer almaktadır. Doğmak, hastalanmak ve ölmek kadar olağan bir durum olan engellilik karşısında yeterli bilince sahip olmadığımız gibi zaman zaman engellilik durumunu bir kusur ya da eksiklik olarak görmek gibi büyük bir hataya kapılabilmekteyiz. Bu tutum aslında engelli kardeşlerimize yaklaşımımızın önündeki en büyük engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Engelleri yalnızca uzuvlarda gören bu anlayış gerçekte kalplerdeki engelin bir tezahürüdür. Bir tanım olarak hayatımızda yer edinen 'engelli' kavramını bir engel olarak değil yalnızca bir farklılık olarak idrak edip onlara tüm imkanlarımızı açmak yapılacak en faydalı davranış olacaktır. Spordan sanata, eğitimden sağlığa her alanda engelli kardeşlerimize fırsat vermek ve onların neleri başarabileceklerine tanık olmak onların mutluluğu ve kazancı olacağı gibi tüm toplumun da büyük bir kazancı olacaktır. Bu bilinç aynı zamanda bizler için vicdani bir sorumluluktur. Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilen 3 Aralık’ta 'engelli' bireylerin toplumda daha fazla yer bulduğu, yaşamlarının daha kolaylaştırıldığı ve ötekileştirilmedikleri bir dünya temenni ediyor; tüm zorluklara rağmen azimleri, enerjileri ve kararlılıkları ile hayat yolunu en güzel şekilde kat eden tüm engelli kardeşlerimize sevgilerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

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