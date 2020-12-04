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Cumhuriyet savcısının oturduğu sitedeki 6 daireye giren hırsızlar yakalandı

DHA

Cumhuriyet savcısının oturduğu sitedeki 6 daireye giren hırsızlar yakalandı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'da polisler ile cumhuriyet savcılarının da oturduğu sitede 6 farklı apart daireye girerek hırsızlık yaptıkları iddia edilen Samet D. ile Atilla G. yakalandı. Şüphelilerin, cumhuriyet savcısı ile emniyet görevlilerinin oturduğu apart dairelerin kapılarını zorladıkları ancak açamadıkları ortaya çıktı.
Karaman´da Osman Gazi Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı´nda bir saat içinde 6 farklı apart dairede hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheliler polis tarafından yakalandı. Olay, emniyet görevlileri ile cumhuriyet savcısının da yaşadığı apart dairelerin bulunduğu sitede meydana geldi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, apart dairelerde yaptıkları incelemede 2 daireden 1 adet cep telefonu, çeyrek altın ile bir miktar paranın 1 saat içerisinde çalındığını, 4 daireden ise çalınan bir eşya olmadığını belirledi. Çevrede bulunan mobese ve güvenlik kameraları tek tek incelemeye alan ekipler, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede belirledi. Şüphelilerin, polisler ile cumhuriyet savcısının oturduğu dairelere de girmeye çalıştığı ancak kapıları açamadıkları ortaya çıktı. Olayın ardından Samet D. ve Atilla G. yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği´nde sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandılar.DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-12-04 11:43:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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