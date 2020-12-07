Çalıştığı iş yerinde fenalaşan Alman, öldü



Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da uluslararası iletişim firmasında çalışan Alman uyruklu Setafen Seiler (53), iş yerinde aniden rahatsızlandı. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Seiler'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olay, bugün akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir hafta önce işe başlayan Setafen Seiler, iş yerinde çalıştığı sırada aniden rahatsızlanıp yere yığıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Seiler yaşamını yitirdi. Bunun üzerine polise haber verildi. Polis, yaptığı incelemede Seiler'in vücudunda herhangi bir yara ve başka bulguya rastlamadı. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Seiler'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucu belirlenecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman MUAMMER ŞEN

2020-12-07 21:34:55



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.