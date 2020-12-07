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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da Alman vatandaşının şüpheli ölümü

İHA

Karaman’da Alman vatandaşının şüpheli ölümü

Karaman’da Alman vatandaşı şahıs, kaldığı iş merkezindeki büroda tanıdığı bir kişiyle sohbet ederken fenalaşarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Kirişçi Mahallesi 47. Sokak’ta bulunan Ahmet Talat Duru İş Merkezi’nin birinci katında bulunan büroda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya vatandaşı olduğu öğrenilen 53 yaşındaki Stefan Seiler, büroda tanıdığı bir kişi ile sohbet ettiği sırada biranda fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine sağlık ekibinden yardım istendi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Seiler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seiler’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Seiler’in bürodaki valiz ve eşyaları ise polis tarafından karakola götürüldü.
Aniden fenalaşarak hayatını kaybeden Stefan Seiler’in geldiği Karaman’da parası olmadığı için 10 gündür büroda kaldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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