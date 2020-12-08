Karaman’da Diş Hekimliği Fakültesi açılış için gün sayıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da Diş Hekimliği Fakültesi açılış için gün sayıyor

İHA

Karaman’da Diş Hekimliği Fakültesi açılış için gün sayıyor

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinde incelemelerde bulunarak fakültede fiziki ve akademik anlamda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.
Resmi Gazete’de 5 Aralık 2018 tarihinde yayımlanan kararla kurulan ve binası Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı tarafından yaptırılan fakülte, 20202021 dönemi itibariyle öğrencilerle buluşarak eğitimöğretim hayatına başladı. Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin faaliyete geçmesinin ve ilk öğrencilerini almasının ardından fakültedeki klinikler, diş üniteleri, havalandırma sistemleri, laboratuvarlar ve amfileri gezen Rektör Akgül’e Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Doğan Ilgaz Kaya, Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Selenge Akbulut ile Fakülte Sekreteri Uğur Erkan da eşlik etti.
Diş Hekimliği Fakültesinin yakında hasta kabulüne başlayacağını söyleyen Rektör Akgül, "Bir yıl önce temelini attığımız ve eylül ayında ilk öğrencilerini aldığımız fakültemizin fiziki ve akademik altyapısını tamamlamak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Üniversitemiz için olduğu kadar ilimiz için de son derece önemli bir akademik birim olan Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi, birkaç ay içinde hasta kabulüne başlayacaktır. En kısa sürede hastalarla buluşacak olan fakültemizin açılmasında emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan’a, Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a, milletvekillerimize, Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı M. Sonay Gürgen’e ve bu süreçte bize destek olan herkese şükranlarımı sunuyorum" dedi.
Rektör Akgül, Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesinin resmi açılışı ve hasta kabulü için gün saydıklarını belirterek, "Ağız ve diş sağlığı konusunda eğitimöğretim vermesi ve diş hekimleri yetiştirmesinin yanı sıra fakültemiz, halkımızın ihtiyaç duyacağı birçok tetkik ve tedaviye de olanak sunacaktır. Yakında resmi açılışını yapacağımız Diş Hekimliği Fakültemizin şimdiden ilimize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaşlı adamın cansız bedenini "Akşam gel beni al" dediği oğlu buldu
YEREL HABERLER Yaşlı adamın cansız bedenini "Akşam gel beni al" ...
Karaman’da Alman vatandaşının şüpheli ölümü
YEREL HABERLER Karaman’da Alman vatandaşının şüpheli ölümü
Çalıştığı iş yerinde fenalaşan Alman, öldü
YEREL HABERLER Çalıştığı iş yerinde fenalaşan Alman, öldü
İkinci kez alkollü halde motosiklet ile sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etti
YEREL HABERLER İkinci kez alkollü halde motosiklet ile sokağa çıkma ...
Türkiye’nin elma deposunda son hasat yapıldı Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram: “Elma bu yıl üreticisinin yüzünü güldürdü"
YEREL HABERLER Türkiye’nin elma deposunda son hasat yapıldı Karaman ...
Karaman Valisi Işık: “O sendikacı toplantıda bile yoktu”
YEREL HABERLER Karaman Valisi Işık: “O sendikacı toplantıda bile ...
Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve sıçradı
YEREL HABERLER Kazan dairesinde başlayan yangında alevler eve ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X