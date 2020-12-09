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Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı

DHA

Tartıştığı kişiyi öldürdü, ayırmak isteyen kardeşini ve köylüsünü yaraladı


Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)KARAMAN'ın Medresilik köyünde Mustafa G. (51), tartıştığı Ali Doğan'ı av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü, kavgayı ayırmaya çalışan kardeşi Sadık G. (48) ve Faruk U.'yu (39) da yaraladı. Mustafa G., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Medreselik köyünde meydana geldi. Mustafa G., yolda karşılaştığı Ali Doğan ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa G.'nin kardeşi Sadık G. ve aynı köyde yaşayan Faruk U. ikiliyi ayırmak için müdahale etti. Bu sırada Mustafa G., yanındaki av tüfeğiyle rastgele ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ali Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Sadık G. ve Faruk U. da yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Faruk U.'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Ali Doğan'ın cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.  Mustafa G. de jandarma tarafından gözaltına alındı.   DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-12-09 21:51:44

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