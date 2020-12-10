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Karaman’da Covid-19 mücadelesine kadın desteği için proje Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık: “Kadınlarımız ile biz bu savaşı kazanabileceğimize inanıyoruz” Valinin eşi Munise Işık: “Birçok alınan önlemlere rağmen evlere ulaşmada zorluklar yaşanıyor”

İHA

Karaman’da Covid-19 mücadelesine kadın desteği için proje Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık: “Kadınlarımız ile biz bu savaşı kazanabileceğimize inanıyoruz” Valinin eşi Munise Işık: “Birçok alınan önlemlere rağmen evlere ulaşmada zorluklar yaşanıyor”

Karaman Valiliği ve AFAD Karaman İl Müdürlüğü ortaklığında yürütülen ve Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan “Sevdiklerine Nefes Ol Karaman” projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.
Lütfi Elvan Kongre Merkezinde gerçekleşen programa, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, eşi Munise Işık, İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, kamu kurum müdürlerinin eşleri, Karaman Belediyesi meclisinde üyesi bulunan kadın siyasi parti temsilcileri ve yöneticisi kadın olan sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından programa kısa süreli katılan Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık salonda bulunan bayan katılımcıları selamlayan kısa bir konuşma yaptı.

“Kadınlarımız ile biz bu savaşı kazanabileceğimize inanıyoruz”
Vali Işık, “Korona virüs ile mücadelede tüm safhada çalışmalar devam ediyor. Hükümetimizin almış olduğu tedbirler dışarıya, sokağa yönelik. Tedbir alamadığımız tek yer kaldı o da evlerimiz. Evlere dokunabilecek tek insan ise kadınlarımız. Kadınlarımız ile biz bu savaşı kazanabileceğimize inanıyoruz. Evlere girebilmek ve evlerde ki virüsü yok edebilmek için bu savaşa kadınlarımızı da katmayı hedefledik. Bu sayede biz bu savaşı kazanacağımıza inanıyoruz” dedi.

“Birçok alınan önlemlere rağmen evlere ulaşmada zorluklar yaşanıyor”
Proje hakkında bilgi veren Vali Mehmet Alpaslan Işık’ın eşi Munise Işık ise, “Projemizin temel amacı evdeki kadınlarımıza ulaşarak onlar vasıtasıyla evdeki çocuklarımızı, annelerimizi, babalarımızı korumak. Birçok alınan önlemlere rağmen evlere ulaşmada zorluklar yaşanıyor. Korona virüs karşısında alınacak önlemlerin uygulayıcısı kadınlarımızın örgütlenerek bu sürece evlerinden destek olmalarını istiyoruz. Kadın isterse her şey çok güzel olur. Kadınlarımızın gücünü önemsiyoruz. Türkiye genelinde bir ilk olma özelliği taşıyan projemizle kadınlarımıza ulaşarak farkındalık oluşturarak bu korona virüsü el ele birlikte bitireceğiz” diye konuştu.
Daha sonra programa katılan kadınlara korona virüs hakkında bilgiler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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