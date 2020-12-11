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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alman vatandaşının ölüm nedeni kalp krizi çıktı

İHA

Alman vatandaşının ölüm nedeni kalp krizi çıktı

Karaman’da sohbet ederken aniden fenalaşarak hayatını kaybeden Alman vatandaşı Stefan Seiler’in kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğü belirlenirken, Covid19 testinin de negatif olduğu öğrenildi.
Olay, 5 gün önce Kirişçi Mahallesi 47. Sokak’ta bulunan Ahmet Talat Duru İş Merkezi’nin birinci katında bulunan büroda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Almanya vatandaşı 53 yaşındaki Stefan Seiler, büroda tanıdığı bir kişi ile sohbet ettiği sırada fenalaşarak yere yığıldı. Bunun üzerine sağlık ekibinden yardım istendi. Adrese gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde Seiler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Seiler’in cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Covid19 testi negatif çıkan Seiler’in yapılan otopsisinde kalp krizi geçirmesi sonucu hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili Seiler'in Türkiye'de bulunan yakınları ile irtibat kuruldu. Seiler'in cenazesi Karaman’a gelen yakınlarına teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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