Karaman’da kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarptı: 5 yaralı

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Karaman’ın Ermenek ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak istinat duvarına çarpması sonucu 1’i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, ErmenekMut yolu Evsin köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Ş. (34), yönetimindeki 42 ADF 472 plakalı Honda marka otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Mehmet D. (57), Hatice S. (30), Kiraz D. (59) ve E.S (5) yaralandı. Yaralılar çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Ermenek Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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