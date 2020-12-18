Takla atan araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu

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Karaman’da takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’ın Ermenek ilçesinden Mersin’in Mut ilçesine gitmekte olan Ö.Ü. (22) yönetimindeki 70 AAV 192 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobilde maddi hasar oluşurken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü çağrılan ambulansla kaldırıldığı Mut Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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