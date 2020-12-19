KMÜ yeşil ve çevreci kampüs sıralamasında Türkiye’de 35. oldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) dünya genelinde çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik kapsamında en yeşil kampüslerin tespit edildiği Uluslararası GreenMetric sıralamasında ülkemizdeki üniversiteler arasından 35’inci, 2006 sonrası kurulan üniversiteler arasında 7’nci ve dünyadaki üniversiteler arasında ise 545’inci oldu.

Üniversitelerde çevre konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan ve çevre duyarlılığı ve kaynak yönetimi gibi sürdürülebilirlik konularını dikkate alan Dünya Üniversiteleri IU Green Metric ağı “UI GreenMetric World University Rankings” 2020 yılı sonuçları açıklandı. Üniversitelerin kampüs ortamı, yapı ve altyapı yeterliliği, enerji kullanım verimliliği, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim gibi faktörleri dikkate alınarak toplamda 6 kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, dünya sıralamasında 912 üniversite arasından 545'inci olurken ülkemizdeki üniversiteler arasında ise 35'inci sıraya yerleşti.



“Daha doğa dostu ve çevreci bir üniversite olmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, elde edilen sıralamanın memnuniyet verici olduğunu belirterek, “Dünyadaki üniversiteleri altyapı, enerji, ulaşım, su kaynakları, geri dönüşüm ve eğitim alanlarında değerlendiren GreenMetric’in yayınlamış olduğu sıralamada KMÜ’nün elde ettiği başarı mutluluk vericidir. Her yıl çevresel sorunlar, küresel ısınma, kuraklaşma gibi farklı sorunların daha fazla hissedildiği dünyamızda daha duyarlı bir yaşam alanı oluşturmak için bütün ülkeler ve kurumlar çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Biz de KMÜ olarak üniversitemiz bünyesinde çevre politikaları geliştirerek daha çevreci ve yaşanabilir bir yerleşke oluşturmaya ve daha doğa dostu bir üniversite olmaya gayret gösteriyoruz. Bu bağlamda gerek yıl boyunca yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları, seracılık ve bitki üretimi faaliyetleri, güneş enerjisi sistemi, enerji verimli yeşil binalar, otomatik sulama sistemleri, sıfır atık projesi kapsamında atılan adımlar ve bilinçlendirme çalışmaları, toplu taşıma ve sıfır emisyonlu araç kullanımının teşvik edilmesi, çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili verdiğimiz eğitimlerle dünyada örnek üniversiteler arasında yer almayı hedefliyoruz. Elde edilen bu başarı bizim için bir motivasyon kaynağıdır ve bu alanda yapacağımız çalışmalara ilham vermesi açısından önemlidir. Bu başaranının elde edilmesinde emeği geçen başta Çevre Koruma Teknolojileri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Yusuf Alparslan Argun’u ve yerleşkemizin çevre dostu kampüs seçilmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

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