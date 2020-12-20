Karaman Belediyespor ile Çengelköy arasından oynanan maçta gergin anlar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman Belediyespor ile Çengelköy arasından oynanan maçta gergin anlar

İHA

Karaman Belediyespor ile Çengelköy arasından oynanan maçta gergin anlar

Misli.com 3. Lig 2. Grup’ta mücadele eden Karaman Belediyespor ile Çengelköyspor arasında oynanan ve 33 sona eren maçta gergin anlar yaşandı.
Kemal Kaynaş Stadyumu/nda saat 13.00’da başlayan maçı, Yusuf Adnan Kendirciler, Abdulkadir Yılmazoğlu ve Şükrü Çavcı üçlüsü yönetti. Maçın hakemlerine verdikleri kararlardan dolayı tribündeki yöneticiler ile yedek kulübesindeki oyuncular ve antrenörler büyük tepki gösterdi. Maçın orta hakemi Kendirciler’in yaşanan bir pozisyonda devam kararı ise ortamı iyice gerdi. Pozisyonun ardından iki takımın yedek kulübeleri sözlü tartışmaya başladı. Tartışma devam ederken maçın orta hakemi, Karaman Belediyespor yedek kulübesine gelerek Karaman Belediyespor’un Yardımcı Antrenörü Mehmet Erol’a kırımızı kart gösterdi. Daha sonra da kendi kaleleri arkasında ısınan Çengelköylü futbolcuların Karaman Belediyespor yedek kulübesine kadar gelerek laf atması biranda ortalığın karışmasına neden oldu. Yaşanan kısa süreli arbedeyi sahadaki bazı futbolcularla polis engelledi. Maçın bitiş düdüğünün ardından soyunma odasına giden hakemlere yönetimlerinden dolayı Karaman Belediyesporlu yöneticiler büyük tepki gösterdi. Yaşanan gerginlik edeniyle 9 dakika uzatılan maçta, orta hakem Yusuf Adnan Kendirciler, biri yardımcı antrenör olmak üzere 3 kırmızı kart ve 8 sarı kart gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 - Çengelköyspor: 3
YEREL HABERLER 3. Lig: Karaman Belediyespor: 3 - Çengelköyspor: 3
10 katlı inşaatın çatı katında mahsur kalan köpek kurtarıldı
YEREL HABERLER 10 katlı inşaatın çatı katında mahsur kalan köpek ...
KMÜ yeşil ve çevreci kampüs sıralamasında Türkiye’de 35. oldu
YEREL HABERLER KMÜ yeşil ve çevreci kampüs sıralamasında Türkiye’de ...
Başyayla ilçesine modern Yörük pazarı
YEREL HABERLER Başyayla ilçesine modern Yörük pazarı
Takla atan araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu
YEREL HABERLER Takla atan araçtan hafif yaralı olarak kurtuldu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X