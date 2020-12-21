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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman Şehir Parkı'nda çalışmalar tün hızıyla devam ediyor

İHA

Karaman Şehir Parkı'nda çalışmalar tün hızıyla devam ediyor

Karaman Belediyesi tarafından Şeyh Şamil Mahallesi’nde yapımına başlanan ve farklı sosyal alanlarıyla bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek olan Şehir Parkı’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Belediyece Şeyh Şamil Mahallesi’nde atıl durumda bulunan alanı değerlendirmek üzere planlanan Şehir Parkı, tamamlandığında şehrin yeni çekim merkezi haline gelecek. İçerisinde; yürüyüş yolları, kamelyaları, amfi tiyatro, spor alanı, iki ahşap köprü, kafeterya, bisiklet ve kaykay pisti ile çocuk oyun alanlarının yer alacağı parkta ada ve iskelesi olan suni bir gölette bulunacak. Parkı ziyarete gelenler, doğal taşlarla ve adacıklarla süslenmiş yapay gölette deniz bisikletleriyle gezinti yapabilecekler. Ada içerisinde amfi tiyatro, gezinti yolları ve oturma alanları yer alacak. Çocuklar ise; bisiklet ve kaykay pisti, çocuk oyun alanı ve yeşil alanlardaki küçük tepecikler içerisine gizlenmiş oyun alanlarında doyasıya eğlenebilecekler.
Yaklaşık 38 bin metre kare alan üzerine inşa edilen park; 10 bin metre kare yeşil alana, 8 bin metre kare yapay gölete, 6 bin metre kare büyüklüğünde göl içerisinde adaya, kafeteryaya, sosyal donatılara ve diğer etkinlik alanlarına sahip olacak ve parkın tamamı dekoratif aydınlatmalar ile aydınlatılacak. Çalışmalar yapay göl ve adanın yapılacağı alanda devam ederken, Şehir Parkı’nın 2021 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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