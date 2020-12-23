Konya’da cesedi bulunan şahıs Karaman’da toprağa verildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya’da cesedi bulunan şahıs Karaman’da toprağa verildi

İHA

Konya’da cesedi bulunan şahıs Karaman’da toprağa verildi

Konya’da Selçuk Üniversitesi (SÜ) yerleşkesinde ormanlık alanda ölmüş halde bulunan şahıs memleketi Karaman’da toprağa verildi.
Olay, dün merkez Selçuklu ilçesinde bulunan Selçuk Üniversite yerleşkesi içerindeki ormanlık alanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yürüyüşe çıkan 2 kişi ağaçların arasında yerde bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını fark etti. Gençlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde şahsın günler önce hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri üzerinde kimlik çıkmayan şahsı tespit edebilmek için soruşturma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda cesedin Karaman nüfusuna kayıtlı Abidin Öztürk’e (55) ait olduğunu belirledi. Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Öztürk’ün cesedi yakınlarına teslim edilerek memleketi Karaman’a getirildi. Öztürk için ikindi namazının ardından Ahmet Yesevi Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Öztük’ün yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından Öztürk, dualarla Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

"Kardeşim, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış"
Gözü yaşlı ağabey Alaattin Öztürk, "Geçtiğimiz ayın 25’ine kardeşimi İzmir Otogarından Karaman’a gitmesi için otobüse bindirdim. Konya’ya geldiğinde otogarda fenalık geçiriyor. Daha sonra ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılıyor. Ben hastaneyle telefonda görüştüm ve durumunun iyi olduğunu söylediler. Ben de iyi o zaman tedavisi yapılsın dedim. Daha sonra kardeşim tedavisi yapıldıktan 2 saat sonra hastaneden ayrılıyor. İşte o günden beri kayıptı ve kendisinden haber alamıyorduk. Dün de ormanlık alanda ölmüş halde bulunmuş” diye konuştu.
Gözü yaşlı ağabey, kardeşinin tabutu cenaze aracına konarken arkasından gözyaşı döktü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Küfür tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Küfür tartışmasında bıçaklanan 16 yaşındaki genç ...
16 yaşındaki Ahmet, çıkan kavgada yaşıtları tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER 16 yaşındaki Ahmet, çıkan kavgada yaşıtları ...
Milletvekilleri, kentte devam eden sağlık yatırımlarını inceledi
YEREL HABERLER Milletvekilleri, kentte devam eden sağlık ...
Karaman Şehir Parkı'nda çalışmalar tün hızıyla devam ediyor
YEREL HABERLER Karaman Şehir Parkı'nda çalışmalar tün hızıyla devam ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X