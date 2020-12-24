Akıma kapılan 17 yaşındaki Tümer, 20 metreden düşüp öldü

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Ali Rıza ETCİ/ERMENEK (Karaman), (DHA)KARAMAN'ın Sarıveliler ilçerinde, elektrik hattı yenilemesinde çalışan Tümer Kaşık (17), akıma kapılarak, yaklaşık 20 metre yükseklikten düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Civler köyünde meydana geldi. Firmada çalışan Tümer Kaşık, elektrik hattı yenilemesi sırasında akıma kapılıp, yaklaşık 20 metre yükseklikten düştü. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Sarıveliler Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaşık, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşımını yitirdi. Kaşık'ın cenazesinin, yapılacak otopsinin ardından memleketi Ordu'da defnedilmek üzere ailesine teslim edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman / Ermenek Ali Rıza ETCİ

2020-12-24 09:43:51



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