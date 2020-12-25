55 ilde, aynı zincir marketin şubelerinden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı (2)

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ŞÜPHELİNİN HIRSIZLIK YAPTIĞI İL SAYISI 55'E ÇIKTI

Karaman'da bir market zincirinin şubesinden 2 cep telefonu çalınca polisin başarılı çalışmasıyla yakalanıp tutuklanan Doğan Şimşek ile ilgili yeni gelişmeler ortaya çıktı. 2 yıl önce aynı market zincirinde bir süre çalıştığı belirlenen Şimşek'in, hırsızlık olaylarına karıştığı il sayısı 55'e çıktı. Şimşek'in, 55 ilde 72 hırsızlık olayına karıştığı ve marketlerden cep telefonu ile elektronik eşya çaldığı belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2020-12-25 15:59:25



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