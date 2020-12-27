Yakalama kararı olan şahıs kısıtlamada yakalandı

Karaman’da hakkında yakalama kararı olan şahıs, sokağa çıkma kısıtlamasında dışarı çıkınca polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsa ayrıca kısıtlamayı ihlal ettiği için de 3 bin 150 lira para cezası yazıldı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı resmi polis ekibi, Mansur Dede Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptığı sırada yaya olarak gitmekte olan A.K isimli kişiyi durdurdu. Yapılan kimlik kontrolünde kasten adam öldürme suçundan kaydı çıkan A.K’nin başka bir suçtan dolayı hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine gözaltına alınan A.K, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Şehit Adnan Kurşun Polis Merkezine götürüldü. A.K’ye ayrıca kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

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