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Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı

DHA

Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı


Muammer ŞEN/ KARAMAN (DHA)- KARAMAN'da ahırdaki kullanılmayan kuyuya düşüp mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. 
Olay, saat 08.00 sıralarında Urgan Mahallesi 1991 Sokak'ta Özay Küçükbingöl'e ait çiftlikte meydana geldi. Küçükbingöl, hayvanlarına bakmak için ahıra girdiğinde ineklerden birinin kullanılmayan kuyuya düştüğünü fark etti. Kendi imkanlarıyla ineği bulunduğu yerden çıkaramayan Küçükbingöl, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.  İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla ineği mahsur kaldığı kuyudan kurtardı. 
 DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN
2020-12-29 12:30:49

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