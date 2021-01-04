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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

İHA

KMÜ ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) ile Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında karşılıklı yardım ve iş birliği protokolü imzalandı.
KMÜ Rektörlük Makamında gerçekleşen imza töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül ve İl Mili Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan'ın yanı sıra KMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Üner ve Milli Eğitim ArGe Biriminden Deniz Öcal da yer aldı. Protokol kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Milli Eğitim Müdürlüğünün "Spor Bilim El Ele, Sağlam Kafa Sağlam Vücutta Bulunur" adlı TÜBİTAK 4004 projesi ile "7'den 70'e Karaman Bilim Şenliği2" adlı TÜBİTAK 4007 projelerine destek verecek. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, projeye ait duyuruların gerçekleştirilmesi, öğretim üyelerinin proje kapsamında bilimsel çalışmalara destek vermesi, üniversite laboratuvarlarının proje için kullanılması ve üniversite öğrencilerinin şenliğe katılabilmeleri için kendilerine izin verilmesi gibi pek çok konuda projeye katkıda bulunacak.
KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, imza töreninin ardından protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak tüm akademik varlığımız ve altyapı imkanlarımızla İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün projelerine destek vermekten büyük memnuniyet duyarız. Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesindeki okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. Protokolün öğrencilerimiz açısından verimli geçmesini temenni ediyorum" dedi.

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