Koronavirüse yakalanan 2 kardeş, 1 saat arayla hayatını kaybetti

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Muammer ŞAN/KARAMAN (DHA)-KARAMAN'da koronavirüse yakalanan Fatma Aktaş (71) ile

ağabeyi Ali Rıza Aktaş (89), 1 saat arayla hayatlarını kaybetti. 2 kardeş, şehir mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Güldere koyundaki evlerinde birlikte yaşayan Fatma Aktaş ile ağabeyi Ali Rıza Aktaş'a bir süre önce koranavirüs teşhisi koyuldu. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan kardeşler, doktorların tüm müdahalesine rağmen, dün, 1 saat arayla yaşamlarını yitirdi.

Kardeşler, şehir mezarlığında yan yana defnedildi. İki kardeşin yakınlarının karantinada olduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Karaman Muammer ŞEN

2021-01-05 13:47:18



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