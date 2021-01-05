Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık'ın eşi Munise Işık'ın başkanlığında başlatılan "Sevdiklerine Nefes Ol Karaman" projesi kapsamında kaleme aldığı mektup, ildeki tüm kadınlara ulaştırıldı.

Hazırlanan mektuplar görevliler tarafından kadınlara ulaştırılırken, Işık ve beraberindeki proje heyeti de, ev kadınlarına mektup dağıtımında bulundu. Işık, ziyaretlerde salgın ile mücadelede özellikle ev hanımlarından, verilen mücadeleye destek olmaları konusunda yardımcı olmalarını istedi. Salgınla mücadelenin etkin ve kararlı bir şekilde yürütülmesi için ev hanımlarından, aileleri başta olmak üzere bölgelerinde yaşayan mahalle sakinlerini ve komşularını pandemi kurallarına titizlikle riayet etmeleri konusunda uyarmalarını beklediklerini ifade eden Işık, “Bu sürecin sağlıklı ve güvenli bir şekilde atlatılabilmesinin yolu tüm halkımızın birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesine bağlı. Mutlu ve sağlıklı bir geleceğe doğru yol almak istiyorsak, öncelikle sadece kendimizin değil diğer insanların sağlığını ve hayatını da düşünmemiz gerekiyor. Sağlığımızı tehlikeye atacak tutum ve davranışlardan bu süreçte özellikle kaçınmamız lazım. Salgını tetikleyebilecek özel gün, toplantı gibi toplu ve kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Bu konuda hanımlarımızdan duyarlı olmalarını ve bize destek vermelerini bekliyoruz. Kadınlarımızın sağlayacağı katkı ve vereceği destek ile salgın ile mücadelemizi hep birlikte kazanacağız. Kadın varsa hayat var diyoruz ve tüm kadınlarımızın pandemiye karşı verdiğimiz mücadelede yanımızda olmalarını bekliyoruz. Bu yüzden neler yapmamız gerektiğinin anlatıldığı 70 bin mektubu tüm evlerimize ulaştırdık” dedi.

Ziyaretler sırasında Munise Işık, çocuklarla da bir süre sohbet ederek, maske kullanımına ve özellikle temizliklerine dikkat etmelerini istedi. Işık’ın ziyaretlerine İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş'ın eşi Melek Taş, Valilik Bilgi İşlem Şube Müdürü Gülsine Kılınçarslan ile AFAD İl Müdürü Şerife Han da eşlik etti.

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