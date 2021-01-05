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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

İHA

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Karaman'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte bazı kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı yönünde duyum aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüpheliler A.U, B.U. ve A.U'yu yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda ise çeşitli miktarlarda ecstasy, metamfetamin ve sentetik haplar ile iki tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.U. ve A.U. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, B.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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