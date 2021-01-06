KMÜ, Covid-19’a rağmen başarılı bir dönem geçirdi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), 2020 yılında yaşanan pandemi nedeniyle öğrencilerinden mahrum bir eğitimöğretim dönemi geçirmesine rağmen özellikle akademik ve kurumsal anlamda yaşanan gelişmelerle başarılı bir yılı daha geride bıraktı.

KMÜ’den yapılan açıklamada, 2020 yılının ilk aylarında tüm dünyada panik havası oluşturan korona virüs salgınının ülkemizde de görülmesiyle birlikte ilk olarak salgının yayılmasını önlemek amacıyla KMÜ’de Kurumsal Koordinasyon Kurulu oluşturularak salgına karşı etkili bir mücadele başlatıldığı belirtilerek, "Mart ayında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) kararıyla salgının önlenmesi amacıyla üniversitelerde eğitimöğretime ara verilerek uzaktan eğitime geçildi. Bu süreçten itibaren Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) tarafından öğrencilerin derslere online olarak devamı sağlandı. Yine bu süreçte üniversite öğrencileri ve personeline yönelik gerek resmi internet sitesi üzerinden gerekse elektronik posta, mesaj sistemi ve sosyal medya hesaplarından sürekli olarak bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca üniversitenin merkezi kütüphanesi ve yüzme havuzu gibi toplu kullanıma açık alanları da önlem amacıyla bir süreliğine hizmete kapatıldı. Tedbirler çerçevesinde birimlerde yapılan dezenfeksiyon çalışmalarına ek olarak personelin ve öğrencilerin sıkça kullandıkları alanlara el dezenfektanları yerleştirilerek salgınla mücadele, bireysel ve kurumsal olarak etkili bir şekilde yönetildi. İlde Covid19 ile etkin mücadele için Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ile de protokol imzalandı. Protokol kapsamında, Karaman’da Covid19 tanı ve teşhis işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Polimeraz Zincir Reaksiyonu (PCR) testlerinin yapılabilmesi için KMÜ Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLTEM) bünyesinde bulunan Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Araştırma Laboratuvarındaki cihaz ve fiziki alanlar Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı ile eşgüdüm halinde faaliyet göstermeye başladı. Ayrıca KMÜ Mühendislik Fakültesinden çok sayıda akademisyenin oluşturduğu 3D Destek Ekibi tarafından Karaman’daki sağlık çalışanları için ‘Yüz Koruyucu Şeffaf Siperlik’ üretimine başlandı. Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Laboratuvarında bulunan 3D yazıcılar sayesinde üretilen ilk Yüz Koruyucu Şeffaf Siperlikler sağlık çalışanlarının kullanımı için Karaman İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. Pandemi boyunca üretime ara verilmezken sağlık çalışanlarının yanı sıra emniyet mensupları ve belediye çalışanlarına da şeffaf siperlikler hibe edildi" denildi.



“Yeni akademik birimler açıldı”

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi'nin, 2020 yılında da akademik büyümesine hız kesmeksizin devam ettiği belirtilen açıklama şöyle devam etti: "KMÜ bünyesindeki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılarak yerine Spor Bilimleri Fakültesi kuruldu. Böylece KMÜ’deki fakülte sayısı 10’dan 11’e yükselmiş oldu. Ayrıca Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesine bağlı olarak Ermenek’te 2018 yılında temeli atılan Uysal ve Hasan Kalan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulun Resmi Gazete kararıyla kuruluşu gerçekleşirken Ahmet Keleşoğlu Diş Hekimliği Fakültesi ilk öğrencilerini alarak eğitimöğretim faaliyetlerine başladı. 2020 yılı KMÜ adına önemli gelişmelerle devam etti. KMÜ Tıp Fakültesinin Karaman Devlet Hastanesi ile birlikte kullanılmasına ilişkin protokol imzalandı. Birlikte kullanım sürecinin Sağlık Bakanlığı ve Karaman İl Sağlık Müdürlüğü ile imzalanan iki protokol ile tamamlanmasının ardından Karaman Devlet Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesine dönüştü ve üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak hizmet vermeye başladı. Eğitimöğretim faaliyetleri uzaktan devam ederken üniversite akademik gelişimini sürdürdü ve 2020 yılı içerisinde üniversitede 3 yeni lisans, 7 yeni önlisans programı ile 10 yeni lisansüstü program daha açıldı. Böylece üniversitede eğitimöğretim verilen toplam lisans programı sayısı 56’ya, önlisans programı sayısı 74’e, lisansüstü program sayısı da yine 74’e yükseldi. KMÜ diğer yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da ülkemizin önemli devlet büyüklerini ağırlamaya devam etti. 20202021 eğitimöğretim yılı açılışı Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımlarıyla gerçekleştirildi. Yeni eğitimöğretim yılının ilk dersini veren Lütfi Elvan’a Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında Fahri Doktora Unvanı tevcih edildi. KMÜ’lü bilim insanları ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi’ne girdi. KMÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi ve BİLTEM Müdürü Doç. Dr. Faruk Özel ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Osman Ağar, yapmış oldukları bilimsel çalışmalarla Science Direct PLOS Biology dergisinin yayımladığı ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girdi. Kendi alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının değerlendirildiği liste, 1996 2019 yılları arasında ‘Scopus Özet’ ve ‘Atıf Veri Tabanı’ üzerinden elde edilen bilgilere göre oluşturuldu. Dünyanın en fazla atıf alan 100 bin bilim insanının belirlendiği listede KMÜ’den de iki bilim insanı yer aldı. Doç. Dr. Faruk Özel, 900’e yakın atıf ve hindeksi 17; Dr. Öğretim Üyesi Osman Ağar da 1.100’ün üzerinde atıf ve hindeksi 21 ile ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesine girmeye hak kazandı. Ayrıca KMÜ Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Melikşah Arslan Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen 20202021 Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreninde 'Suriye ve Filistin’de Rus Mevcudiyeti ve Osmanlı Siyaseti (18471914)' konulu doktora tezi ile YÖK Üstün Başarı Ödülleri kapsamında Sosyal ve Beşeri Bilimler Dalında birinciliğe layık görüldü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Emel Altaş Kiracı da ’2020 Serhat Özyar Yılın Genç Bilim İnsanı Onursal Ödülü’ne layık görüldü. Dr. Öğretim Üyesi Altaş Kiracı, ’Kütle Çekim Kuramlarında Doğrusallaştırma Kararsızlığı’ başlıklı tezi ile onursal ödül kazanan dört öğretim üyesinden birisi oldu. KMÜ’lü akademisyenler, uluslararası indeksli (Web of Science) dergilerde yayımladıkları bilimsel makalelerle KMÜ’yü üst sıralara taşıdı. Öğretim üyesi başına 1,26; öğretim elemanı başına 0,51 oranında uluslararası yayın ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, İç Anadolu Bölgesinde Faaliyet Gösteren Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralamasında 2’nci, 20062008 Yılları Arasında Kurulmuş Devlet Üniversitelerinin Genel Yayın Sıralamasında 4’üncü, Devlet Üniversiteleri Genel Yayın Sıralamasında ise 10’uncu sırada yer aldı. Akademik teşvik yönetmeliğine göre Türkiye’deki öğretim elemanlarının farklı alanlardaki performanslarını değerlendiren sıralamada ise KMÜ, Devlet Üniversiteleri Genel Sıralamasında 26’ncı olurken, 2006 Yılından Sonra Kurulan Devlet Üniversiteleri Sıralamasında 8’inci oldu. Yeşil ve Çevreci Üniversite Sıralamasında Türkiye 35’inciliği Dünya genelinde en yeşil ve çevre dostu kampüslerin tespit edildiği Uluslararası GreenMetric sıralamasında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 545’inci oldu. Üniversitelerin kampüs ortamı, yapı ve altyapı yeterliliği, enerji kullanım verimliliği, atık yönetimi, su yönetimi, ulaşım ve eğitim gibi faktörleri dikkate alınarak toplamda altı kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, dünya sıralamasında 912 üniversite arasından 545’inci olurken, ülkemizdeki üniversiteler arasında ise 35’inci sıraya yerleşti. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinin sosyal sorumluluk ve çevreye duyarlılık çalışmaları kapsamında ‘Sıfır Atık’ projesine vermiş olduğu destek belge ile tescillendi. 2019 yılında kurum ve kuruluşların sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına, izlenmesine ve Sıfır Atık Belgesi düzenlenmesine ilişkin esasları kapsayan yönetmenliğin yayınlanmasının ardından çalışmalarına başlayan KMÜ, kısa bir süre içinde gerekli şartları yerine getirip Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurdu. KMÜ’ye çalışmaları sonucunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 16 Kasım 2020 tarihinde Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi verildi."





“Kalite yönetim sistemi”

Üniversitenin 2020 yılında kurumsal yapısının güçlenmeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Yükseköğretim kalite anlayışı çerçevesinde ilk kez 2018 yılında ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, kurumsallaşma politikalarını istikrarlı bir şekilde sürdürerek 2020 yılında da belgelerinin güncellenmesini sağladı. KMÜ’nün Kalite ve Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri, bir kez daha tescillendi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde 2018 ve 2019 yıllarında İslami İlimler Fakültesi engelsiz üniversiteler kategorisinde üç bayrak ödülü alırken 2020 yılında da Kütüphane, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Kamil Özdağ Fen Fakültesi dört bayrak ödülüne sahip oldu. Böylelikle üniversitenin birimleri Eğitimde Erişilebilirlik kategorisinde iki yeşil, Mekânda Erişebilirlik kategorisinde dört turuncu, SosyoKültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik kategorisinde de bir mavi bayrak ödülü alarak toplamda yedi bayrak elde etti. KMÜ’yü her geçen gün daha da erişilebilir hale getirmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. Pandemi öncesi öğrenci toplulukları 2020 yılının ilk üç ayı içerisinde 77 etkinlik düzenlerken bunun 34’ünü konferans ve seminerler, 11’ini teknik geziler, 10’unu anma programları, 6’sını da kan bağışı kampanyaları oluşturdu. Akademik ve idari birimler tarafından da bu süreçte 21 farklı etkinlik gerçekleştirildi. Ayrıca üniversitenin Sürekli Eğitim Merkezi tarafından üç, Proje ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından da iki ayrı eğitim ve kurs programı düzenlendi. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü, 2020 yılında pandemi dönemine rağmen 215 haber yayımlayarak ildeki yerel basın kuruluşlarına içerik desteği sağlamaya devam etti. KMÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından ildeki basın kuruluşlarına 2019 yılında 510, 2018 yılında 515, 2017 yılında 510, 2016 yılında 372, 2015 yılında 380, 2014 yılında 335, 2013 yılında 360, 2012 yılında 240, 2011 yılında 219, 2010 yılında 104 ve 2009 yılında ise 76 adet haber gönderilmişti" denildi.



Rektör Akgül: "Öğrencilerimizle yüz yüze eğitim yapmayı arzu ediyoruz"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeniyle eğitimöğretim faaliyetlerinin uzaktan olması dışında 2020 yılı içerisinde üniversite adına güzel gelişmelerin yaşandığını belirterek, “KMÜ ailesi olarak, ertelenen bilimsel toplantılarımız ve birtakım toplumsal projelerimiz haricinde, 2020 yılı içerisinde de hedeflerimiz doğrultusunda verimli bir çalışma dönemi geçirdik. 2021 yılında öncelikli olarak bizi neredeyse bir yıldır etkisi altına alan pandemi sürecinin sona ermesini ve öğrencilerimizle yüz yüze eğitime devam edebilmeyi temenni ediyoruz. Sonrasında tüm mensuplarımızla birlikte üniversitemizin gelişimi ve daha iyi yerlere gelmesi adına çalışmaların hız kesmeksizin devam etmesini arzu ediyoruz. 2021 yılının başta KMÜ ailesi, hemşerilerimiz, milletimiz ve tüm insanlık için daha güzel ve umut dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

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