Karaman'da kavşak genişletmesi

Karaman Belediyesi, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi üzerinde bulunan kavşağı genişleterek yeniden düzenliyor.

Belediye ekipleri şehrin birçok noktasındaki kullanışsız ve dar olan kavşakları ele alarak daha sağlıklı ve kullanışlı hale getiriyor. Ekipler Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önündeki Şehit Ömer Halisdemir ile Kızılay Caddesinin kesiştiği noktadaki kavşağı genişleterek yeniliyor. Trafik kazalarının yaşandığı kavşak aynı zamanda ambulansların hastaneye dönüş kavşağı olduğundan, kavşak genişletildiği için ambulansların kavşak içerisinde daha sağlıklı ve kolay dönmesi sağlanmış olacak. Yine ekipler aynı cadde üzerinde orta refüj düzenleme ve sağlıklaştırma çalışmalarını sürdürüyor.

Diğer yandan belediye ekipleri, İbrahim Öktem Caddesi ile Prof. Dr. Halil Cin Caddesinin kesiştiği kavşağı da yeniden düzenlenerek genişletti. Bu çalışmayla birlikte üniversite yolundan hastaneye dönüş daha rahat ve sağlıklı hale getirildi.

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