Karaman'da tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karaman'da okullarda bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağrısı üzerine Karaman'daki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Mümine Hatun Ortaokulunda düzenlenen törene ise Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmenler ve idari kadro yönetimi katıldı.

Tören, bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.