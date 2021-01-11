Karaman'da tüm okullarda İstiklal Marşı okundu

Karaman'da okullarda bayrak töreni yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın çağrısı üzerine Karaman'daki tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Mümine Hatun Ortaokulunda düzenlenen törene ise Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, öğretmenler ve idari kadro yönetimi katıldı.
Tören, bayrağın göndere çekilmesi ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.