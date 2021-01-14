Karaman'da ilk doz aşılar yapılmaya başlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman'da ilk doz aşılar yapılmaya başlandı

İHA

Karaman'da ilk doz aşılar yapılmaya başlandı

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve sağlık yöneticileri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk doz aşıyı oldu.
Aşı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İl Müdürü Kurşun, pandemi sürecinin tüm dünyayı etkisine aldığı gibi ülkede de etkilerini gösterdiğini söyledi. Bu etkilerle hep birlikte savaştıklarını ifade eden Kurşun, “Hem sağlık çalışanlarımız hem de halkımız olarak birçok faaliyetlerde bulunduk. Sağlık Bakanımızın da dediği gibi tünelin ucu göründü. Karaman’a Ankara Aşı Merkezinden aşı sevkiyatını yaptık. İlimizde bulunan yaklaşık 4 bin 100 sağlık çalışanlarımıza hepsine birinci basamak aşılama kapsamına aldık. Bunun devamı tabi ki gelecek. Sırayla cezaevlerinde, huzurevlerinde kalan vatandaşlarımız ve buralarda çalışan sağlık personelimizde aşılanacaklar. Daha sonra bu çember genişletilecek. Ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, asker, polis, jandarma gibi risk altında olduğu düşünülen vatandaşlarımız da aşılama kapsamı altına alınacak” dedi.
“Kendimizin nasıl riskli olduğunu ENabız üzerinden görebiliriz” diyen Kurşun, burada risk sorgulama butonumuz var. Ne zaman aşı yaptıracağımızı veya bu grubu ne zaman geldiğimizi buradan görebiliriz. Riskli gruba girdiğimizden sonra Alo 182’den randevu alınacak. Bu randevu ile hastane, özel hastane ve aile hekimliklerimizde bulunan aşı odalarımızda aşılarımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Yılmaz ise sabah saatlerinden itibaren sağlık çalışanlarına aşılama faaliyetini başladığını belirterek, aşı odalarının saat 09.0017.00 ve 17.0000.00 olmak üzere iki vardiyada hizmet vereceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin kapattığı kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
YEREL HABERLER Polisin kapattığı kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden ...
MHP Karaman İl Teşkilatından engellilere akülü araç
YEREL HABERLER MHP Karaman İl Teşkilatından engellilere akülü araç
Karaman’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Karaman’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp ...
Kara lastik ayakkabı ve yemeni yeniden vitrinlerde
YEREL HABERLER Kara lastik ayakkabı ve yemeni yeniden vitrinlerde