Karaman'da ilk doz aşılar yapılmaya başlandı

Karaman İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve sağlık yöneticileri Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk doz aşıyı oldu.

Aşı sonrası gazetecilere açıklamada bulunan İl Müdürü Kurşun, pandemi sürecinin tüm dünyayı etkisine aldığı gibi ülkede de etkilerini gösterdiğini söyledi. Bu etkilerle hep birlikte savaştıklarını ifade eden Kurşun, “Hem sağlık çalışanlarımız hem de halkımız olarak birçok faaliyetlerde bulunduk. Sağlık Bakanımızın da dediği gibi tünelin ucu göründü. Karaman’a Ankara Aşı Merkezinden aşı sevkiyatını yaptık. İlimizde bulunan yaklaşık 4 bin 100 sağlık çalışanlarımıza hepsine birinci basamak aşılama kapsamına aldık. Bunun devamı tabi ki gelecek. Sırayla cezaevlerinde, huzurevlerinde kalan vatandaşlarımız ve buralarda çalışan sağlık personelimizde aşılanacaklar. Daha sonra bu çember genişletilecek. Ardından 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız, asker, polis, jandarma gibi risk altında olduğu düşünülen vatandaşlarımız da aşılama kapsamı altına alınacak” dedi.

“Kendimizin nasıl riskli olduğunu ENabız üzerinden görebiliriz” diyen Kurşun, burada risk sorgulama butonumuz var. Ne zaman aşı yaptıracağımızı veya bu grubu ne zaman geldiğimizi buradan görebiliriz. Riskli gruba girdiğimizden sonra Alo 182’den randevu alınacak. Bu randevu ile hastane, özel hastane ve aile hekimliklerimizde bulunan aşı odalarımızda aşılarımızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Yılmaz ise sabah saatlerinden itibaren sağlık çalışanlarına aşılama faaliyetini başladığını belirterek, aşı odalarının saat 09.0017.00 ve 17.0000.00 olmak üzere iki vardiyada hizmet vereceğini ifade etti.

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