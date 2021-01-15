Karaman’da otomobil boş su kanalına düştü

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Karaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil boş su kanalına düştü. Otomobil sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, akşam saat 19.45 sıralarında Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yanından geçen beton sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.B’nin kullandığı 70 EC 815 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan boş beton sulama kanalına düştü. Kaza sonrası sürücü ve yanında bulunan arkadaşı 112 Çağrı Merkezini telefonla arayarak yardım istedi. Olay yerine giden polis ekipleri sürücü ve yanında bulunan arkadaşını kanala düşen otomobilin başında buldu. Kazada sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yaralanmazken, otomobilde hasar oluştu. Otomobil daha sonra çağrılan çekiciyle düştüğü kanal içerisinden çıkarılırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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