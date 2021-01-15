Karaman’da otomobil boş su kanalına düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaman’da otomobil boş su kanalına düştü

İHA

Karaman’da otomobil boş su kanalına düştü

Karaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil boş su kanalına düştü. Otomobil sürücüsü ile yanında bulunan arkadaşı kazadan yara almadan kurtuldu.
Kaza, akşam saat 19.45 sıralarında Çeltek Mahallesi Türk Dünyası Kültür Parkı yanından geçen beton sulama kanalında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, S.B’nin kullandığı 70 EC 815 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan boş beton sulama kanalına düştü. Kaza sonrası sürücü ve yanında bulunan arkadaşı 112 Çağrı Merkezini telefonla arayarak yardım istedi. Olay yerine giden polis ekipleri sürücü ve yanında bulunan arkadaşını kanala düşen otomobilin başında buldu. Kazada sürücü ve yanında bulunan arkadaşı yaralanmazken, otomobilde hasar oluştu. Otomobil daha sonra çağrılan çekiciyle düştüğü kanal içerisinden çıkarılırdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karaman'da ilk doz aşılar yapılmaya başlandı
YEREL HABERLER Karaman'da ilk doz aşılar yapılmaya başlandı
Polisin kapattığı kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden açtılar: 24 gözaltı, 98 bin TL ceza
YEREL HABERLER Polisin kapattığı kahvehaneyi 2 saat sonra yeniden ...
MHP Karaman İl Teşkilatından engellilere akülü araç
YEREL HABERLER MHP Karaman İl Teşkilatından engellilere akülü araç
Karaman’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi
YEREL HABERLER Karaman’da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi