Yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Karaman’da 84 yaşındaki kadın, damadı tarafından evinde ölü bulundu. Kadının rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Olay, Fatih Mahallesi 1933 Sokak’ta bulunan müstakil bir evde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yaşare Yaşar Şakar’ı (84) kontrol etmek için evine giden damadı, yaşlı kadını evin girişinde yerde yatar vaziyette buldu. Bunun üzerine durumu hemen sağlık ekibine bildirdi. Eve gelen sağlık ekibi yaptığı kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede herhangi bir şüpheli duruma rastlamadı. Tansiyon hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

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