Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, 2021 Tokyo Paralimpik Olimpiyatları öncesinde Karaman’da hazırlık kampına giren Goalball Kadın Milli Takımını ziyaret etti.

2021 Tokyo Paralimpik Oyunlarına hazırlanan ve sezonun ikinci kampı için 11 Ocak’ta Karaman’da kampa giren Goalball Kadın Milli Takımına moral ziyaretinde bulunan Vali Işık’ın ziyaretine Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Hasan Sayyıdan ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek de eşlik etti. Vali Işık, Atatürk Spor Kompleksi Kazım Karabekir Spor Salonu’nda olimpiyatlara hazırlanan milli takımın çalışmaları hakkında Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Sayyıdan’dan bilgi aldı. Işık, ülkemizi temsil eden başarılı sporcuları ayrı ayrı tebrik ederek başarı ve kolaylıklar diledi. Her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını belirten Vali Işık, Goalball Kadın Milli Takımını Karaman'da ağırlamaktan dolayı yaşadığı mutluluğu ifade etti.

Olimpiyat Şampiyonluğu, Avrupa Şampiyonluğu gibi elde ettiği sayısız başarılarla dünyanın en iyi takımı olan Goalball Kadın Milli Takımının oyuncuları ise imkanların iyi olmasından dolayı Karaman’daki kamp çalışmalarının güzel ve verimli geçtiğini ifade ederek, kendilerine moral ziyaretinde bulunan Vali Mehmet Alpaslan Işık’a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyaret, toplu fotoğraf çekiminin ardından düzenlenen gösteri maçı ile sona erdi.

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