Hastanede güvenlik görevlisi bıçaklandı

Karaman’da hastane acil servisi içerisinde birbirleriyle tartışan iki kişiyi dışarıya çıkarmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçaklanarak yaralandı. Olayı gerçekleştiren şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, elinde kesik yarası olan A.İ, arkadaşı F.U. ile birlikte hastane acil servisine geldi. A.İ. tedavisi yapılırken, birlikte geldiği F.U. ile biranda tartışmaya başladı. Bunun üzerine tartışan şahıslara güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sırasında F.U. (18) belinden çıkardığı bıçakla acil serviste görevli güvenlik görevlisi Abdullah Saftük’ü (37), bıçaklayarak yaraladı. Kanlar içinde kalan güvenlik görevlisi hemen tedavi altına alınırken, şüpheli F.U. da hastane polisi tarafından gözaltına alındı. F.U, daha sonra polis merkezine götürüldü.

Olayı anlatan güvenlik görevlisi Abdullah Saftük, “Yaralı şahıs acil servis içerisinde önce yanında bulunan bayanla küfürleşerek tartıştı. Bunun üzerine arkadaşlar bayanı dışarı çıkardı. Yaralı şahıs daha sonra yanındaki diğer erkekle tartışmayı sürdürdü. Tartışmanın uzaması üzerine arkadaşlar müdahale ederek F.U’yu da dışarı çıkarmak istedi. Bu sırada F.U, arkadaşlardan birisine kafa attı sonra da belinden çıkardığı bıçakla beni baldırımdan yaraladı” diye konuştu.

Olayın duyulmasının ardından Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Ahmet Yılmaz da hastaneye gelerek tedavisi devam eden güvenlik görevlisini ziyaret etti ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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