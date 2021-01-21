Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Işık’tan sağlık çalışanlarına başarı belgesi

İHA

Vali Işık’tan sağlık çalışanlarına başarı belgesi

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Covid19 ile mücadele, salgınının önlenmesindeki gayretleri ve yürüttükleri özverili çalışmalarından dolayı sağlık personelini başarı belgesiyle ödüllendirdi.
Valilik makamında düzenlenen ve İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ile sağlık personelinin katıldığı programda Vali Mehmet Alpaslan Işık, Covid19 salgınına karşı sağlık alanında yürüttükleri özverili ve gayretli çalışmalarından dolayı fedakâr sağlık çalışanlarını tebrik ederek başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Vali Işık, yaşanan pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının en ön safta mücadele verdiğini belirterek, ailelerinden, sevdiklerinden ve kendi hayatlarından fedakârlık ederek canlarını ortaya koyan ve hastalarının sıhhatlerine kavuşabilmesi için var güçleriyle çalışan sağlık çalışanlarının haklarının asla ödenemeyeceğini söyledi.
Vali Işık, “Kendilerinden önce hastalarının hayatını düşünen, yaşanan pandemi sürecinin sağlıklı bir şekilde atlatılabilmesi için kendi canlarını hiç düşünmeden ortaya koyan ve mesai mefhumu gözetmeksizin gecesini gündüzüne katarak onurlu bir mücadele veren sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkür ediyor, bu zorlu süreçte kendilerine başarılar diliyorum. Allah sizlerden razı olsun” dedi.
Korona virüs tehlikesinin henüz geçmediği bu günlerde başta sağlık çalışanlarının özverili ve fedakârca yürüttükleri çalışmalarına destek olarak toplum sağlığını korunması adına maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra salgınının yayılmasına zemin hazırlayana kalabalık ortamlardan uzak durulması noktasında kesinlikle taviz verilmemesi gerektiğini hatırlatan Işık, “Korona virüs ile mücadelenin kazanılması ve bertaraf edilmesinin en önemli şartının birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesine bağlı olduğunu belirterek, halkımızın desteği ve yürütülen etkin ve kararlı mücadele sayesinde inşallah kazanan biz olacağız” diye konuştu.
Programın sonunda Vali Mehmet Alpaslan Işık, sağlık çalışanlarına başarı belgelerini verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toroslar gelinliğini giydi Taşeli havzasına bu yıl geç de olsa yağan kar vatandaşların yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Toroslar gelinliğini giydi Taşeli havzasına bu yıl ...
Lastiği patlayan otomobildekiler kazayı sıyrıklarla atlattı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobildekiler kazayı sıyrıklarla ...
Karaman’daki operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden 11’i tutuklandı
YEREL HABERLER Karaman’daki operasyonda gözaltına alınan 41 kişiden ...
Hastanede güvenlik görevlisi bıçaklandı
YEREL HABERLER Hastanede güvenlik görevlisi bıçaklandı
Karaman Belediyesinin karla mücadele çalışması
YEREL HABERLER Karaman Belediyesinin karla mücadele çalışması
Buzlanan yolda otomobil, kamyonete çarptı; öğretmen, annesi ve kardeşi yaralı
YEREL HABERLER Buzlanan yolda otomobil, kamyonete çarptı; öğretmen, ...
KMÜ’de lisansüstü program sayısı 76’ya yükseldi
YEREL HABERLER KMÜ’de lisansüstü program sayısı 76’ya yükseldi
ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs aşısı
YEREL HABERLER ALS hastası ambulans şoförüne evinde koronavirüs ...
Sokak köpeklerinin kediye saldırması kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin kediye saldırması kameraya yansıdı