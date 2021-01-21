Karaman’daki suç örgütü operasyonunda tutuklu sayısı 31 oldu

Karaman'da düzenlenen operasyonda organize suç örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yakalanan şüphelilerden 11'inin daha tutuklamasıyla tutuklu sayısı 31 oldu.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 11'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sabah erken saatlerde polisin geniş güvenlik tedbirleri arasında adliyeye getirilen zanlıların tamamı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Karaman’da 16 Ocak sabahı Konya’dan gelen özel harekat polisinin de destek verdiği ve 300 polisin katılımıyla 36 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, organize suç örgütü üyesi oldukları ileri sürülen 10'u kadın 41 şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen şüphelilerin, uyuşturucuya alıştırdıkları kadınların görüntülerini de çekerek şantajla fuhuş yaptırdıkları ileri sürüldü. Guruplar halinde daha önce adliyeye sevk edilen zanlılardan 20'si tutuklanmış, 4’ü adli kontrol şartı, 6’sı da emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Şahısların ev ve işyerleri ile araçlarında yapılan aramalarda ise 5 adet tabanca, 5 adet tüfek, 7 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, 102 mermi, 450 adet uyuşturucu hap, 25 gram esrar, 13 gram metamfetamin ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

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