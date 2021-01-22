Karaman’da araçlarının önü kesilen 2 kişi darp edilerek yaralındı

Karaman’da yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişilerce araçlarının önü kesilen 2 kişi, darp edilerek yaralandı.



Olay, akşam saat 19.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi 2’nci Organize Sanayi yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, A.K. ve E.K.’nin içinde bulunduğu otomobil, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştıkları kişilerin iki araçla önü kesilmesi üzerine kavga çıktı. Silahında kullanıldığı kavgada, A.K. ve E.K. darp edilerek başlarından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Darp edilerek 2 kişi, daha sonra ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis ekipleri kavga yerinde bulunan boş kovanlar üzerinde inceleme yaptı.



Polis, geldikleri araçlarla kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.