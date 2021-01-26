Karaman Belediyesi Koruluğa otopark yapıyor

Karaman Belediyesi, Beyazkent Mahallesindeki Koruluk alana otopark yapıyor.

Belediye ekipleri, halk arasında “Koruluk” diye bilinen yeşil alanda çalışmaların kapsamlı bir şekilde sürdürüyor. Ekipler daha önce yeşillendirme, yürüyüş yolları, kamelyalar ve oturma banklarını yerleştirmişti. Şimdi ise koruluğun güney batı cephesine parka gelen vatandaşlar için bin metrekarelik alanda otopark yapım çalışması da sürüyor. Farklı temalarda oyun grupları, spor alanları, mini amfi ve yer satrancı oyunu gibi farklı aktivite alanlarının da yapılacağı korulukta çalışmalar tamamlandığında bölgeye kapsamlı bir yeşil alan kazandırılmış olacak.

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