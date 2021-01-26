Kazım Karabekir Paşa Karaman’da anıldı

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Kazım Karabekir Paşa, ölümünün 73. yılında ismini taşıyan Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde düzenle törenle anıldı.

Kazım Karabekir Paşa Anıtı önünde düzenlenen törene, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu, İl Emniyet Müdürü Ayhan Taş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay İsmail Şahin ile bazı daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Kazımkarabekir Belediye Başkanı Recep Boyacıoğlu ve Kazım Karabekir Paşa'nın ailesi anıta çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından anma programı sona erdi.

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