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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KMÜ’de Türkiye’nin ilk ve tek geleneksel Türk okçuluğu atölyesi

İHA

KMÜ’de Türkiye’nin ilk ve tek geleneksel Türk okçuluğu atölyesi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ), Geleneksel Türk Okçuluğu alanındaki çalışmaları ile Türkiye'de ilk ve tek olmaya devam ediyor. Üniversite, kurduğu Geleneksel Türk Okçuluğu Atölyesi ile tarihin izlerini gün yüzüne çıkarıyor.
KMÜ Yunus Emre Kültür ve Sanat Evi'ndeki Geleneksel Türk Okçuluğu Atölyesi, önemli çalışmalara imza atıyor. Atölyede bir yandan modern malzemelerle geleneksel Türk yayı yapılarak yeni Türk yayı modelleri üzerine ArGe çalışmaları gerçekleştirilirken öte yandan meraklılarına okçuluk eğitimi veriliyor. Üniversitenin Geleneksel Türk Okçuluğu Atölyesinde el emeğiyle şimdiye kadar binlerce ok ve yay üretildi, yüzlerce kursiyere de uygulamalı okçuluk eğitimi fırsatı sunuldu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Yunus Emre Kültür ve Sanat Evi'nin açılmasını ve Geleneksel Türk Okçuluğu Atölyesinin kurulmasını sağlayan Rektör Prof. Dr. Mehmet Akgül, üniversite olarak geleneksel Türk okçuluğunun günümüzde de yaşatılması ve okçuluğun yanı sıra hat, ney, ebru gibi geleneksel sanatlara ilginin artırılması için önemli bir girişimde bulunduklarını belirterek “Ülkemizdeki ilk ve halen tek olan Geleneksel Türk Okçuluğu Atölyesini öğrencilerimiz ve halkımızın istifadesine sunmaktan son derece mutluyuz. Geçmişi çok eski çağlara dayanan bu önemli sanatımızın nesilden nesile aktarılması en büyük gayemiz. Bu amaçla atölyemize her türlü altyapı desteğini verdik ve vermeye de devam ediyoruz. Atölyemizde ok, yay, zırh, kaftan gibi okçuluk araç gereçlerinin yanı sıra ok yapımında kullanılmak üzere makine ve teçhizat da bulunmaktadır" dedi.
Rektör Akgül, Geleneksel Türk Okçuluğu Atölyesinde şimdiye kadar çok sayıda yerli ve yabancı öğrenciye kurs verildiğini ifade ederek “Pandemi nedeniyle eğitimlerimiz bir süreliğine kesintiye uğrasa da üniversitemiz personelinin çocuklarına yönelik hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek yeni bir kurs açmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde Geleneksel Türk Okçuluğu Atölyesinin kurulmasında emeği olan tüm KMÜ personeline teşekkür eden Rektör Akgül, “Atölye çalışmalarımız Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından ‘Geleneksel Yay ve Ok Yapımcısı Sanatçısı’ unvanı verilen Karamanlı Sanatkar Osman Gözel’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilmekte olup kendisi atölyemizde ok ve yay'a ilişkin ArGe çalışmalarının yanı sıra zırh, etek ve kaftan üzerine de araştırmalara öncülük etmektedir. Üniversitemiz bünyesinde verimli çalışmalarına devam eden Sanatçı Gözel’i tebrik ediyor; geleneksel sanatlarımıza olan ilginin her geçen gün artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

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